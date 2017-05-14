اقتنص المصري البورسعيدي فوزًا قاتلًا بضربات الترجيح 5-4 على منافسه إنبي ، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش ، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم.

وجاء هدف إنبي عن طريق اللاعب محمد مجدي في الدقيقة 40 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل محمد الشامي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التى انتهت بالتعادل.

وفى ضربات الجزاء سجل للمصري كل من محمد الشامي ، أحمد شرويدة ، كابوريا، أحمد أيمن منصور، هيرمان كواو.

كما سجل لإنبي كل من: محمد حمدي ذكي، أحمد فوزي، صلاح سليمان ، رامي صبري وأهدر أحمد عبد العزيز الركلة الوحيدة للفريق البترولي .

ويلتقي المصري مع الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش ، فى قبل النهائي للمسابقة الأقدم فى مصر .