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ضبط 19 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
مدير امن شمال سيناء

ضبط 19 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

2017-05-14 00:58:02
أ ش أ

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 19 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، خلال حملة أمنية نفذتها مساء السبت، وتم إحالة المضبوطين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعلن مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 10 محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و5 في قضايا جنح الحبس المستأنف، ومحكوم عليه واحد في قضايا جنح الغرامات، و3 بالمخالفة، لافتاً إلى أن الحملة الأمنية تأتي في إطار إجراءات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام بهدف التصدي للجريمة بشتى صورها.

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