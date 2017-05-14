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إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية
مطار كوالالمبور ‎

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

2017-05-14 00:30:22
وكالات

أخلت السلطات البريطانية، مساء السبت، مطار ليدز في مدينة راتفورد وذلك لأسباب أمنية.
ذكرت قناة “سكاي نيوز بالعربية” الليلة دون المزيد من التفاصيل.

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