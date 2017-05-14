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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين في ضحايا حادث القطيف
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين في ضحايا حادث القطيف

2017-05-14 00:23:47
وكالات

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء السبت، ببرقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لحادث إطلاق النار الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وأكد الشيخ صباح الأحمد وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، مجددا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه.
كما ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا الحادث الإرهابي، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه.
بدورهم، بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين.

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