واصل ميلان نزيف النقاط وتعادل مع مضيفه أتلانتا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب “أتليتي آتزوري إيطاليا”، ضمن منافسات الجولة 36 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بهدف أندريا كونتي، الذي سبق دفاع ميلان وتابع الكرة التي ارتدت من الحارس جانلويجي دوناروما، وأودعها في المرمى.

وتعادل ميلان قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق بهدف الإسباني جيرارد دولوفيو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي أصحاب الأرض وسكنت شباك الحارس بيريشا في الدقيقة (87).

وبهذه النتيجة، رفع أتلانتا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس المؤهل للأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي الموسم القادم.

في المقابل، واصل “الروسونيري” فقدان النقاط وارتفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، ويظل داخل دائرة الصراع على التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.