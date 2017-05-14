تعرف على اكبر عشر شركات قابضة في العالم

رصد تقرير اكبر عشر شركات قابضة في العالم من حيث القيمة ونشره موقع “ارقام” ، وجاءت شركة (ألفابت)، وهي الشركة الأم لجوجل، بقائمة أكبر الشركات القابضة في العالم ببلوغ قيمتها أكثر من 586 مليار دولار، وفقًا لقائمة موقع “إنسايدر مانكي”.



وجاءت في المركز الثاني مجموعة (بيركشير هاثاواي) القابضة للملياردير وارن بافيت التي تقدر قيمتها بما يزيد على 411 مليار دولار تلتها جونسون آند جونسون للأدوية ومستحضرات التجميل.

وضمت القائمة التي لم تقل قيمة أي من أعضائها عن مائتي مليار دولار (جي.بي.مورجان) وروش السويسرية وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا وفيرايزون للاتصالات.

10– فيرايزون للاتصالات





- تشمل عمليات الشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت من خلال وحدات تابعة مثل (إف.آي.أو.إس إنترنت) و (فيرايزون وايرلس) و(إيه.أو.إل) وستنضم ياهو إليها قريبا.

- تقدر قيمة الشركة بواقع 200.49 مليار دولار ويقع مقرها في نيويورك.

9- روش القابضة





- روش هي الشركة القابضة لشركة الرعاية الصحية المتعددة الجنسيات هوفمان-لاروش، وتقدر قيمتها بواقع 217.44 مليار دولار.

- يقع مقر الشركة في مدينة بازل السويسرية.

8– بنك أوف أمريكا كورب





- هذه هي أولى ثلاث شركات مصرفية مدرجة على هذه القائمة صارت شركات قابضة تحت الضغوط الناجمة عن الركود بعد الأزمة المالية العالمية.

- تقدر القيمة السوقية لـ “بنك أوف أمريكا” حاليا بواقع 236.18 مليار دولار.

7- إيه.تي آند تي AT&T





- تقدم شركة الاتصالات العملاقة مختلف خدمات الهاتف تحت العلامة التجارية (إيه.تي آند تي) في الولايات المتحدة والمكسيك وكذلك خدمات (دايركت تي.في).

- تبلغ القيمة السوقية لشركة إيه.تي آند تي 255.31 مليار دولار ويقع مقرها في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

6- تينسنت القابضة





- تينسنت القابضة هي الشركة الصينية الوحيدة في القائمة، وهي الآن أعلى الشركات قيمة في آسيا، وتغطي أنشطتها وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والترفيه.

- تبلغ القيمة السوقية لشركة تينسنت حاليا 271.89 مليار دولار ويقع مقرها في مدينة (شينتشن) الصينية.

5- ويلز فارجو آند كو Wells Fargo





- بعد ثماني سنوات من تحولها إلى شركة قابضة في ظل الأزمة المالية، تواجه ويلز فارجو مأزقا جديدا، يتعلق هذه المرة بممارساتها المصرفية.

- رغم ذلك، تقدر قيمة الشركة التي يقع مقرها بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بواقع 277.64 مليار دولار.

4- جيه.بي مورجان تشيس آند كو JPMorgan Chase & Co





- جيه.بي مورجان هو أكبر بنك في الولايات المتحدة لكنه ليس مصرفا من الناحية الفنية، نظرا لأن هيكله هيكل شركة قابضة، تقدم فيه الوحدات التابعة الخدمات المصرفية الفعلية.

- تقدر قيمة “البنك” بواقع 312.58 مليار دولار.

3- جونسون آند جونسون





- هذه الشركة المسؤولة على الأرجح عن كثير من الأدوية ومستحضرات التجميل وأدوات النظافة في الملايين من المنازل وتدير فعليا أكثر من 250 شركة تصنع هذه المنتجات.

- تبلغ القيمة السوقية لجونسون آند جونسون 338.02 مليار دولار ويقع مقرها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

2- بيركشاير هاثاواي





- تبلغ القيمة السوقية للشركة التي يقودها وارن بافيت 411.63 مليار دولار رغم عدم تصنيعها لأي منتجات، وهو ما يرجع في الأساس لقدرتها على الاستثمار في الشركات.

- يقع مقر بيركشير هاثاواي في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

1- ألفابت





- أسست الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم جوجل شركة أم قابضة تحمل اسم ألفابت، والتي أنشئت كي تملك أنشطة جوجل الأساسية إلى جانب بعض الاستثمارات.

- هذا الهيكل الفريد دفع عملاق الإنترنت إلى موقع الصدارة على قائمة أكبر عشر شركات قابضة في العالم، بقيمة تقدر حاليا بواقع 586.06 مليار دولار