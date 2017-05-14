 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 01:46 صباحاً
روابط سريعة
زيزو يوجه رسالة لمحمد صلاح
اللاعب المصري محمد صلاح

زيزو يوجه رسالة لمحمد صلاح

2017-05-14 00:29:02
محيط - أحمد عبد الخالق

حرص عبدالعزيز عبدالشافى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، على توجيه رسالة شكر لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادى روما الايطالى.

وقال زيزو خلال لقائه التليفزيونى ببرنامج ” مع شوبير ” والذى يذاع على فضائية ” صدى البلد ” أنه يتوجه بالشكر لمحمد صلاح على الدعم الكبيرالذى قدمه لجمعية اللاعبين القدامى، مؤكدا أنها لافتة تستحق الشكر لنجم كبير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3