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كوريا الجنوبية: بيونج يانج أجرت تجربة بقذيفة صاروخية لم تحدد طبيعتها
صاروخ كوري شمالي

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أجرت تجربة بقذيفة صاروخية لم تحدد طبيعتها

2017-05-14 00:08:53
وكالات

أفاد عسكريون في كوريا الجنوبية بأن الجارة الشمالية أجرت تجربة بقذيفة صاروخية لم تحدد طبيعتها بالقرب من الساحل الغربي للبلاد.
ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم)، مساء اليوم السبت، دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة إذا كانت الظروف مناسبة، حيث قال دبلوماسي كوري شمالي رفيع إن الحوار مع إدارة ترامب بات ممكنا في أعقاب اجتماع مع مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية في النرويج.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال - في وقت سابق هذا الشهر - إنه “سيتشرف” بلقاء الرئيس الكوري كيم جونج-أون.

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