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بالصور: "معبد الكرنك" لعنة الفراعنة وعروش الآلهه
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بالصور: "معبد الكرنك" لعنة الفراعنة وعروش الآلهه

2017-05-14 12:46:07
كتبت: بسمة علي

كان فناء المعبد وانحاء البوابة الرئيسية يمثلان ابان العصور القديمة موضعاً متميزاً للاتصال الاله وعامة الشعب التي لم يكن مصرحاً لها الولوج داخل المعبد ومنذ عهد امنحتب الثالث ، كانت التماثيل العملاقة المنتصبة امام الصورح قبلة لطقوس شعبية. كما كانت مواكب طواف تماثيل الالهة المحفورة داخل النواويس والموضوعة فوق الزوارق المقدسة كما كانت مبعثاً للبهجة لجميع سكان طيبة.

تعتبر هذه الصالة أكبر صالة أعمدة في العالم وليس لها مثيل في أي مكان أخر حيث تتكون من 134 عمود تمثل زهرة البردي.

قام بتشيد هذه الصالة الملك سيتي الأول 1313- 1292 ق.م وأكملها من بعه ابنه الملك رمسيس الثاني 1292- 1225 ق.م في الدولة الحديثة.

شرع تحتمس الأول في تشييد الصرح الرابع الذي يحدد مدخل معبد أمون بـ “ايت-سوت”.

يقع الفناء الممتد امام الصرح في نقطة تقاطع محورين متعامدين: الا وهما المحور الرئيسي شرق- غرب ، والمحور الفرعي شمال- جنوب. وعلى امتداد عهد الاسرة الثامنة عشرة وحتى التعديلات التي ادخلها امنحتب الثالث، تعرض هذا المكان للعديد من التغيرات. اذ استخدم تحتمس الثاني اولا الحجر الجيري في تشييد “فناء الاحتفالات ” وتخصيصه لتكريس النذور والقرابين. ثم قام تحتمس الثاني الرابع بتعديل هذا الفناء وبناء مدخل ضخم مطلي بالذهب وملصق ببوابة الصرح الرابع ، بالاضافة الى صفين من الاعمدة. كما ازدانت الساحة بثلاثة ازواج من المسلات بأسم تحتمس الثالث . ونصبت هذه المسلات على المحور الرئيسي للمعبد . وعلى التوالي شيد كل من امنحتب الاول وتحتمس الثالث ثم تحتمس الرابع مقاصير عديدة من الكالسيت لاستراحة المركب، بينما ادمج امنحتب الثاني مقصورة بين مسلتين بصورة غريبة. وقد اعيد تشييد هذه الأبنية من الكالسيت داخل المتحف المفتوح.

أدخل أمنحتب الثالث تعديلا شاملأ على ” فناء الاحتفالات”، مضيفاً اليه مدخلا جديدا شامخا، الا وهو الصرح الثالث. وقد صورت هيئة المعبج في ذلك الحين داخل مقبرة نفرحتب في القرنة. اذ نرى على وجه الخصوص الصواري الخشبية التي كانت تزين الواجهة، والصرح الرابع الذي يستند عليه مدخل أمنحتب الرابع المذهب، وزوجاً واحداً من المسلات بأسم تحتمس الاول.

كما تصور نقوش الواجهة الشرقية للبرج الشمالي للصرح الثالث ابحار زورق أمون المقدس المعروف بأسم “اوسرحات”.

وكانت حشوة الصرح تحتوي على ما لايحصى من الكتل الحجرية الناجمة عن الابنية التي تم تفكيكها، والتي جرى استخراجها خلال النصف الاول من القرن العشرين. ومن ثم أعيد تشييد مقاصير كل من سنوسرت الأول وامنحتب الاول وحتشبسوت وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وامنحتب الثاني داخل المتحف المفتوح، علاوة على افنية تحتمس الثاني وتحتمس الرابع.

اقتفاء بنهج أبيها تحتمس الأول ، نصبت حتشبسوت مسلات الوادجيت “لكي تحي ذكراه حيث كان قد أمر بنصبها” . ترجع كتل الحجر الرملي المحيطة بالمسلة التي لاتزال في موضعها الى تكسية ربما وضعتها حتشبسوت بنفسها لتدعيم سقف القاعة. ويشير نص يرجع الى تحتمس الثالث مدوناً على أحد أعمدة الوادجيت الى انه في اعقاب عاصفة عاتية استبدل سقف الصالة الخشبي التالف بسقف جديد من الاحجار.

وخلال عصر العمارنة ، تم مطرقة ومحو مناظر امون المنقوشة على الجزء العلوي للمسلة الذي يبرر من السقف، ثم اعادة نقشها على يد خلفاء اخناتون . بينما لم يتعرض الجزء السفلي المتواري خلف التكسية للاتلاف. وتعرض القمة الهرمية المدببة للمسلة الجنوبية المنهارة على مقربة من البحيرة المقدسة.

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