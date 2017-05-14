التقى “محيط” بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟

السائحون : نشعر بامان تام

قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين يرغموننا على الشراء ولايفهمون رفضنا.

كما اضافت سائحة هولندية، زورت مصر كثيراً في جميع المواسم واحبها كتيراً والاقصر بها كم هائل من الاثار المدهشة ،واضافت اتمنى أن يكون هناك منشورات توزع على السائحين لتمكينهم من معرفة المنطقة أكثر فأكثر.

واعرب سائح بولندي عن سعادته وقال ، انا سعيدة بالغاية بزيارتي الى الاقصر وأشعر بامان تام واقضي وقتاً طبيعياً مع اسرتي بها ولا أشعر بأي خطر

واضاف سائح صيني ، جئت ضمن فوج سياحي تابع للشركة التي اعمل بها واشعر بسعادة بالغة لتواجدي بالاقصر وزيارتي للمعابد الرائعة واهم ما شعرت به هو الود والترحاب من الشعب المصري

كما قالت سائحة برازيلية ، مصر من اقدم حضارات العالم وتمتلك تاريخاً متفرداً وتتوافر فيها شروط رائعة للراحة والاستجمام وومتعة في كل مرة ازورها

والبائعون : بيوتنا اتخربت من قلة السياحة

ومن جانب اخر قال (عم محمد) سائق، بيوتنا اتخربت من قلة السياحة، قبل الثورة كنت لااستيطع روية الطريق من تكدس السائحين اما الان كما ترين “الحال واقف” .

واضاف ابراهيم (تاجر)، فكرت اغير نشاطي واسافر مدينة تانية.. هعمل ايه في بلد مش شغالة غير على السياحة .. والسياحة فيها “ماتت”.

وقال علي اصلان (مرشد سياحي): قبل الثورة مكنتش بعرف اروح بيتي من كتر الحجوزات ولادي مكنوش بيشوفوني دلوقتي بفضل بالايام في البيت ومحدش حاسس بينا..

كما اضاف مصطفى (بائع): الحال مش هيتصلح غير لو غيروه طريقة التفكير .. كل يوم نسمع عن مؤتمرات واكتشافات في الاقصر ملهاش اي نتيجة ولا بتعود علينا بنفع احنا عايزين حركة عايزين نشتغل..