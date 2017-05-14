حدث في مثل هذا اليوم 14 مايو .. الإعلان عن قيام حلف وارسو2017-05-14 11:39:28
1590 - الانتهاء من بناء قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بارتفاع 133.5 مترًا وذلك خلال حبرية البابا غريغوريوس الثالث عشر ورئاسة المهندس دومنيكو فونتانا.
1607 - تأسيس مستعمرة جيمستاون، وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية.
1878 - اغتيال السياسي أوكوبو توشيميتشي.
1941 - القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية.
1945 - الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجومًا مدمرًا على حاملة الطائرات الأمريكية «إنتربرايز» وذلك في الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
1948 - قوه من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل.
1955 - الإعلان عن قيام حلف وارسو.
1956 - تأسيس الجيش المغربي.
1963 - الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية.
1964 - الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.
1965 - الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية.
2004 - القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء.
2007 - الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب.
2010 - إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوقعون بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل بعد مفاوضات منذ ما يقارب العشر سنوات، وكينيا تصدر بيانًا تأييدًا للاتفاقية دون التوقيع عليها، بينما لم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية.
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