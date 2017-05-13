توجه وفد سوداني رفيع، برئاسة رئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، التي تُعقد غدا الأحد وبعد غد، بدعوة ورعاية من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي.

وتبحث الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، الموقعة بين السودان وجنوب السودان في سبتمبر 2012م، والتي تشتمل على 9 اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، والتي أبرزها ترسيم الحدود والمعابر والتبادل التجاري بين البلدين.

ويضم الوفد، إلى جانب رئيس الأركان المشتركة، وزير الدولة بالداخلية ونائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وعددا من الخبراء والمختصين.