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الصفاقسي يتصدر مجموعته بالكونفيدرالة بالفوز على مبابان سوالوز
فريق الصفاقسي التونسي

الصفاقسي يتصدر مجموعته بالكونفيدرالة بالفوز على مبابان سوالوز

2017-05-13 23:44:10

فاز النادي الصفاقسي مساء اليوم السبت بصعوبة على فريق مبابان سوالوز السوازيلندي لحساب الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات في كاس الكونفيديرالي الافريقية لكرة القدم بهدف دون رد سحله علاء المرزوفي في الدقيقة 31 .

جاء هدف الصفاقسي في الدقيقة 31 بواسطة علاء المرزوقي.

وتصدر الصفاقسي مجموعته بثلاث نقاط فيما حل مبابان في آخر الترتيب.

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