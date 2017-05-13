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في إطار خطتها التطويرية..الديهي متحدثا إعلامياً لـ"ten" وعمرو عبدالحميد مديرًا للقناة
نشأت الديهي - الخبير بالعلاقات الدولية

في إطار خطتها التطويرية..الديهي متحدثا إعلامياً لـ"ten" وعمرو عبدالحميد مديرًا للقناة

2017-05-13 23:44:59
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أصدرت قناة “ten” اليوم السبت، عدد من القرارات الإدارية في إطار خطتها لتطوير منظومة العمل وإحداث نقلة نوعية في المحتوي البرامجي خلال هذه الفترة بما يتماشي مع رسالة وشخصية القناة كمنبر مصري يقدم إعلامًا مهنيًا موضوعيًا وطنيًا رشيدًا واعيًا.

وقررت إدارة القناة كلا من:

1- تكليف الإعلامى نشأت الديهي بتمثيل القناة أمام كافة الجهات المعنية ذات الصِّلة بما فيها غرفة صناعة الإعلام باإاضافة إلي تكليفه متحدثًا رسميًا باسم القناة.

2-تكليف الإعلامي عمرو عبدالحميد بإدارة القناة برامجيًا وفنيًا بما فيها إدارة المذيعين ورؤساء التحرير وباقي الأطقم الفنية ذات الصِّلة.

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