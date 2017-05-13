 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 12:16 صباحاً
روابط سريعة
كوريا الجنوبية تبني مدينة لاختبار السيارات ذاتية القيادة
سيارات ذكية

كوريا الجنوبية تبني مدينة لاختبار السيارات ذاتية القيادة

2017-05-13 23:28:59
محيط ووكالات

اقتربت كوريا الجنوبية من إنهاء بناء مدينة صغيرة مخصصة لاختبار تقنيات السيارات ذاتية القيادة.

ويتم بناء الموقع على مساحة 88 فدانًا، وسيتم استخدامه من قِبل شركات التكنولوجيا المحلية، كسامسونج وSK للاتصالات ونافر الكورية بالإضافة إلى شركات هيونداي وكيا.

ووفقًا لوزارة الأراضي والبنية التحتية الكورية، فمدينة “K” ستحتوي أيضا على طرق سريعة ومواقف مخصصة للسيارات ذاتية القيادة بالإضافة إلى مواقف خاصة بالحافلات وغيرها من التفاصيل التي ستساعد على تحقيق أدق محاكاة للمدينة الحقيقية للحصول على أدق النتائج الواقعية.

وسيُكلف بناء تلك المدينة، المقرر انتهاؤه في عام 2018، نحو 11 مليار وون كوري (وهو ما يوازي 9.7 ملايين دولار أمريكي).

وفي خطوة لتحقيق الريادة في مجال السيارات ذاتية القيادة، سمحت الحكومة الكورية الجنوبية لشركة سامسونج ببدء اختبار سياراتها ذاتية القيادة على الطرق العامة الكورية الأسبوع الماضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3