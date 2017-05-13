اقتربت كوريا الجنوبية من إنهاء بناء مدينة صغيرة مخصصة لاختبار تقنيات السيارات ذاتية القيادة.

ويتم بناء الموقع على مساحة 88 فدانًا، وسيتم استخدامه من قِبل شركات التكنولوجيا المحلية، كسامسونج وSK للاتصالات ونافر الكورية بالإضافة إلى شركات هيونداي وكيا.

ووفقًا لوزارة الأراضي والبنية التحتية الكورية، فمدينة “K” ستحتوي أيضا على طرق سريعة ومواقف مخصصة للسيارات ذاتية القيادة بالإضافة إلى مواقف خاصة بالحافلات وغيرها من التفاصيل التي ستساعد على تحقيق أدق محاكاة للمدينة الحقيقية للحصول على أدق النتائج الواقعية.

وسيُكلف بناء تلك المدينة، المقرر انتهاؤه في عام 2018، نحو 11 مليار وون كوري (وهو ما يوازي 9.7 ملايين دولار أمريكي).

وفي خطوة لتحقيق الريادة في مجال السيارات ذاتية القيادة، سمحت الحكومة الكورية الجنوبية لشركة سامسونج ببدء اختبار سياراتها ذاتية القيادة على الطرق العامة الكورية الأسبوع الماضي.