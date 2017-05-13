قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الاكتشافات التي عثرت عليها بعثة جامعة القاهرة اكتشفت مقبرة جيحوتي أول مقبرة في تاريخ مصر الوسطى، بمنطقة حفائر جامعة القاهرة وبدأت الدراسة بها عام 1931.

وأضاف نصار، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي”، أن الكشف به مجموعة من المميزات والخصوصية حيث جرى تعاون بين كلية العلوم قسم الجيوفيزياء وكلية الآثار، وهو ما جعل مدة الكشف عن الموقع الأثرى لا تتجاوز مدة الثلاثة شهور.

ولفت نصار إلى أن الاكتشاف يضم مقبرة نوعية لأن مصر الوسطى لم يكن بها مقابر أدمية وكانت معظم المقابر الموجودة في تلك الفترة تقام للألهة الأدميين الذين كانوا يعبدوا في هذه الحقبة.

وأوضح نصار أن الاكتشاف به 18 مومياء مكتملة وسليمة، و12 مومياء تحتاج لترميم جزئي، والكشف يفتح الباب لأربعة اكتشافات أخرى ، كما أن به أكبر وأضخم مومياء عرفتها مصر طولها 2 متر و15 سم، وهي تخضع حاليا للدراسات العلمية، وهناك مؤشرات حول أن تلك المقبرة كانت مجهزة لأشخاص عمالقة.