وزارة الدفاع الروسية تستهجن تصريحات قائد القوات الأمريكية في أوروبا بشأن مناوراتها2017-05-13 23:24:21
استهجنت وزارة الدفاع الروسية تصريحات قائد القوات الأمريكية في أوروبا بن هودجز التي قال فيها إن روسيا لو كانت مهتمة بصدق في الحد من التوتر المقلق لدعت صحفيي الغرب إلى مناوراتها.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قوله ، تعليقا على هودجز ، “الأمر كما هو دائما من الصعب فهم الرابط بين قلق وتوتر الجنرال هودجز ومشاركة الصحفيين في المناورات العسكرية الروسية”.
وأضاف كوناشينكوف ” يصعب العثور على صحفي أو وسيلة إعلام مهتمة على مدى السنوات الـ 5 الماضية ولم تقدم لهم وزارة الدفاع دعوة لحضور المناورات ، وعلاوة على ذلك منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب الروسية في سوريا فقط نظمت وزارة الدفاع للصحفيين الأجانب أكثر من 10 جولات ومكنتهم من التواصل بحرية مع السكان المحليين والجنود حتى أن مستوى شفافية عمليات القوات الجوية الروسية والبحرية العسكرية في سوريا بالنسبة لوسائل الإعلام لا يحلم به الجنرال هودجز ، ولو لم يكن كذلك لما استخدمت محطات التلفزيون الرئيسية في الولايات المتحدة مرارا عن طريق الخطأ لقطات فيديو لوزارة الدفاع الروسية في سوريا كمثال على مكافحة سلاح الجو الأمريكي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط”.
وتابع ” لذلك فإنه لا داعي لتقديم الدعوة لوسائل الإعلام لحضور التدريبات العسكرية ، فنحن دون هذه النصائح نفعل ذلك كل عام وسنفعل ذلك مستقبلا ، فقد غطى التدريبات الاستراتيجية (القوقاز - 2016) أكثر من 110 من الصحفيين الأجانب”.
وختم كوناشينكوف تعليقه قائلا : “كان على الجنرال هودجز قبل أن يدعونا إلى الانفتاح أن يتذكر ما إذا كان قد قدم الدعوة لوسائل إعلام روسية ولو لمرة واحدة لحضور تدريبات القوات الأمريكية في أوروبا”.
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