إصابة 10 أشخاص على الأقل في خروج قطار ركاب عن مساره شمال اليونان

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح الليلة إثر خروج قطار ركاب عن مساره بشمال اليونان.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الحادث وقع بالقرب من منطقة سكنية خلال رحلة بين مدينتي ” آثينا ” و” سالونيكا ” ثاني كبريات المدن اليونانية.

وأشارت القتاو إلى أن الحادث أدى الى خروج 5 عربات عن القبضان ، طبقا لتقارير أولية ، غير أنه لم تتوافر حتى الآن أية تفاصيل عن أسباب وقوعه.