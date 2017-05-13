عاود الجنود المتمردون في كوت ديفوار سيطرتهم على ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن التوترات بين السلطة وكتائب في الجيش في ساحل العاج لم تهدأ، إذ تواصل القوات المتمردة تحدي السلطات.

وبينت الإذاعة أن قوات المتمردين عادوا للسيطرة على مدينة بواكي، ثاني أكبر المدن في البلاد بعد العاصمة، كما قاموا بالاشتباك مع قوات حكومية أخرى، خلال الليلة الماضية، في مدينة دوالا، بوسط البلاد، في حين هدأ الوضع في العاصمة عقب بعض التوترات.

ولفتت الإذاعة إلى أن مئات عديدة من الجنود رفضوا دعوة قائد أركان الجيش بالعودة إلى الثكنات، كما رفضوا التهديدات التي وجهها قائد الأركان على التليفزيون الوطني بأنه سيتم معاقبتهم.

وطالب الجنود بضرورة منحهم الأموال المطلوبة التي تم الاتفاق عليها بعد التمرد السابق في يناير الماضي.