 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 12:17 صباحاً
روابط سريعة
إخلاء مطار ليدز البريطاني لأسباب أمنية
مطار هيثرو البريطاني - بريطانيا

إخلاء مطار ليدز البريطاني لأسباب أمنية

2017-05-13 23:12:30
متابعات

أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، قبل قليل، مساء اليوم السبت، بإخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3