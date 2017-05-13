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«فيات كرايسلر» تسحب مليون شاحنة لإصلاح خلل تقني
فيات وفريق

«فيات كرايسلر» تسحب مليون شاحنة لإصلاح خلل تقني

2017-05-13 23:12:01
محيط ووكالات

أعلنت شركة «فيات كرايسلر» المصنعة للسيارات، أنها ستسحب أكثر من مليون شاحنة صغيرة لإصلاح خلل تقني، قد يتسبب في فشل الوسادات الهوائية وأحزمة الأمان، أثناء الحوادث.

ونقلت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية، عن الشركة قولها: إنها رصدت حادثين للشاحنات المشار إليها، قُتل فيهما شخص وأصيب اثنان آخران، موضحة أن الخلل البرمجي قد يكون سببًا في تعطل الوسادات الهوائية وأحزمة الأمان.

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