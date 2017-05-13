نفت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، مساء اليوم السبت، ما تردد عن استشهاد الأسير كمال أبووعر أحد الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت اللجنة فى بيان لها، مجددًا إلى عدم تداول أية معلومات بشأن صحة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، الذى دخل يومه السابع والعشرين، قبل التأكد من المصادر الرسمية.