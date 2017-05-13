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اللجنة الإعلامية للإضراب تنفي استشهاد كمال أبووعر بسجون الاحتلال
كمال أبووعر

اللجنة الإعلامية للإضراب تنفي استشهاد كمال أبووعر بسجون الاحتلال

2017-05-13 23:09:08
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نفت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، مساء اليوم السبت، ما تردد عن استشهاد الأسير كمال أبووعر أحد الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت اللجنة فى بيان لها، مجددًا إلى عدم تداول أية معلومات بشأن صحة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، الذى دخل يومه السابع والعشرين، قبل التأكد من المصادر الرسمية.

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