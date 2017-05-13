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حملة دعائية لـ"اردوغان" قبل سفره إلى واشنطن
ترامب واردوغان

حملة دعائية لـ"اردوغان" قبل سفره إلى واشنطن

2017-05-13 23:03:48

بدأت السفارة التركية في واشنطن حملة دعاية استباقا لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن المقررة الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة “زمان” التركية إن السفارة التركية في واشنطن تعاقدت مع شركات علاقات عامة “آر بي”، مثل شركة ” Burson-Marsteller ” التابعة لوكالة “WPP” أكبر وكالات الدعاية والإعلان حول العالم، على أن يستمر التعاون بينهما حتى نهاية 2017، وذلك مقابل نحو 1.1 مليون دولار أمريكي يدفعها الجانب التركي.

وبحسب الصحيفة التركية، تتولى الشركة شؤون الاتصالات والتواصل للسفارة التركية في واشنطن، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات قادة الرأي والقيادات السياسية بين تركيا والإدارة الأمريكية. فضلًا عن الترتيب للقاءات مع وسائل الإعلام المحلية بشكلٍ منتظم وتنظيم اجتماعات ومؤتمرات صحفية، كما ستتولى إدارة حسابات ممثلي تركيا في واشنطن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطط شركة العلاقات العامة لتحسين علاقة ممثلي تركيا في ولايات بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك مع قادة المجتمع والممثلين الصحفيين.

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