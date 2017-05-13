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الأهالي يزينون شوارع قنا قبل ساعات من زيارة السيسي
السيسي في عيد العمال

الأهالي يزينون شوارع قنا قبل ساعات من زيارة السيسي

2017-05-13 23:05:50
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سادت محافظة قنا، اليوم السبت، حالة من الفرحة بين الأهالي احتفالًا بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول زيارة له للمحافظة منذ توليه رئاسة الجمهورية.
وزين الأهالي الشوارع والعقارات بصور للرئيس السيسي وأعلام مصر فضلًا عن تشغيل الأغاني الوطنية ترحيبًا به.

ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسي صباح الغد إلى قرية المراشدة لتفقد المشاريع التنموية بالمحافظة وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد.

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