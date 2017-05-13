التعليم توافق على تعديل فتح باب التسجيل لتدريبات الترقي سنويًا لكل من يكمل 5 سنوات2017-05-13 23:04:11
وافق مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعديل فتح باب التسجيل لتدريبات الترقي سنويا لكل من يكمل (5) سنوات من العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى، اعتبارًا من قرار المحافظ بالترقية في 31 ديسمبر بدلًا من 31 يوليو ، وبذلك سوف تستوعب الأكاديمية كافة المعلمين المرشحين خلال الفترة الحالية.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم السبت لمناقشة بعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمعلمين، وعلى رأسها بحث ترقية (518 502) معلمًا هذا العام الذين قد سبق ترقيتهم في عام 2012.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم كلا من : الدكتورة مرفت الديب، والدكتورة ملك زعلوك، والدكتور رضا حجازي، والدكتور صلاح غنيم، والدكتور حسن الجويش، والدكتور أحمد حشيش؛ لإعداد برنامج متخصص لتدريب المستهدفين من الترقي ، وذلك بالتعاون مع مشروع “المعلمون أولًا”.
وناقش المجلس عدم استكمال حوالي (7000) معلم من مسابقة (30) ألف معلم شرط اجتياز محو أمية عدد من المواطنين، الذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتعظيم المشاركة بين جميع أطرافه، حيث استعرض الوزير مع مجلس إدارة الأكاديمية أسباب عدم اجتياز المعلمين المساعدين المرشحين للتعيين هذا الشرط، كما تمت مناقشة العديد من البدائل لتدارك هذا الشرط، ومنها اجتياز المعلمين المساعدين لبرنامج “المعلمون أولًا”، أو المشاركة في برنامج تحسين القدرة القرائية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الذي يطلق عليه مشروع القرائية، أو تقديم خدمة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،
وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إحدى تلك البدائل؛ تيسيرًا على المعلمين المساعدين الذين لم يجتازوا هذا الشرط.
وبحث المجلس تقنين أوضاع المعلمين المساعدين السابق التعاقد معهم في عام 2013 وما قبلها، حيث عرض الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والمستشار القانوني للأكاديمية أسباب عدم حصول (3149) معلمًا مساعدًا على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها خلال الفترة الماضية.
ووافق المجلس على رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين الذين مر على التعاقد معهم أكثر من 3 سنوات، ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية، ومنحهم عام لاستكمال المستندات المطلوبة؛ لإتمام التعاقد بشرط اجتياز برنامج “المعلمون أولا”.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس موقف المسابقات التي نفذتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية لاستكمال تعيين العدد المتبقي من مسابقة الـ(30) ألف معلم، ووضع آلية عمل لتلك المسابقات مستقبلًا؛ ضمانًا لتحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار الأفضل.
ووافق المجلس على اعتماد نتائج جميع المسابقات التي تنفذها المحافظات شرط التزامها بكافة اللوائح والقواعد المنظمة، وتكليف اللجنة المكونة من كل من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، واللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بإعداد المعايير التنظيمية والآليات التنفيذية لطرح المسابقات واختيار أفضل المتقدمين لتحقيق الشفافية والمساواة.
وفي إطار تطوير العمل بالأكاديمية وسعيًا لتحقيق أهدافها، وافق المجلس على توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع كليات التربية بجامعة الأزهر، والجامعات الحكومية المصرية، وبرنامج إصلاح التعليم الفني في مرحلته الثانية #### tvet 2 ####.
ووجه وزير التعليم بإرسال كتاب دوري للمديريات التعليمية بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية لشغل وظائف المعلمين، وما يعادلها بغرض تفادي المشاكل التي تواجه المعلمين نتيجة عدم تحديد اختصاصات الأطراف المشاركة في إجراءات منح شهادات الصلاحية.
كما وجه الوزير بالعمل على تأهيل المعلمين خريجي دور المعلمين والمعلمات والدراسات التكميلية إلى المستوى الجامعي لمنحهم فرصة التقدم لمسابقات الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون كادر المعلم ولوائحه التنفيذية لتحسين مستوى ومهارات المعلمين ووضعهم المالي.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT