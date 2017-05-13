تظاهرات في تونس ضد مشروع قانون للتصالح مع مسئولين ورجال أعمال متهمين بالفساد

تظاهر آلاف التونسيين احتجاجا ضد مشروع قانون اقتصادي يهدف للمصالحة مع مسئولين ورجال أعمال متهمين بالفساد.

وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها “الشعب يريد إسقاط الفساد”.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء اليوم السبت، أن الاحتجاج يأتي بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في (تطاوين وقبلي) جنوبي البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.

وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه “تبييض للفساد”.

وأحيل مشروع القانون في 2015 للبرلمان، لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات.