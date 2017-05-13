ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس “ريختر”، اليوم السبت، إحدى المناطق النائية شمال شرق إيران قرب الحدود مع جمهورية تركمانستان.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 800 كيلومتر شمال شرق العاصمة طهران، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة التى وقع بها، مشيرة إلى أنه لم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة للزلزال.