قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار: إن الكشف الأثري عن أول مقبرة آدمية في مصر الوسطى جنوب محافظة المنيا، والتي تضم عشرات المومياوات، يحوي رسائل هامة، أولها أن أعمال الحفائر في مصر مستمرة وأن هناك اهتماما بالعمل الأثري وعمليات التنقيب عن الآثار.

وأضاف العناني خلال تصريحات لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عاطف، أن هناك العديد من الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة، وافتتاح عدد كبير من المتاحف وهو ما يعكس الاهتمام بمجال الآثار.

ومن جانبه، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذي تواجد في موقع الاكتشاف: إن جامعة القاهرة بدأت منذ فترة قريبة تستعيد دورها في عمليات التنقيب عن الآثار من خلال توفير الدعم المالي واللوجيستي لهذه البعثات الاستكشافية كي تقوم بدورها.