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خبير اتصالات: الأجهزة الحكومية غير متصلة بشبكة الإنترنت
انترنت، جرائم، كمبيوتر

خبير اتصالات: الأجهزة الحكومية غير متصلة بشبكة الإنترنت

2017-05-13 22:54:20
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أكد المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات أن الأجهزة السيادية والحكومية في مصر غير متصلة بشبكة الإنترنت وتمتلك أحدث أنظمة البرمجيات لمواجهة الفيروسات، مشيرا إلى أن مصر لديها حوائط أمنية قوية لحماية البنوك من الاختراقات الفيروسية والقرصنة.

وقال صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة: “إن الهجمات الإلكترونية ضربت عدة دول من بينها مصر”، موضحا أن الهجمة عبارة عن فيروسات تهاجم أجهزة الكمبيوتر وتقوم بتشفير الملفات.

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