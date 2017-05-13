مقتل 20 داعشيًا في غارة للتحالف الدولي غرب العراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق مقتل 20 مسلحا من التنظيم في غارة للتحالف على قضاء “عانه” في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم دون المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد اطلع على سير عمليات “قادمون يا نينوى”، وأصدر عددا من التوجيهات من شأنها استمرار الانتصارات.