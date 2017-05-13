بعد 10 أيام .. "ترامب" في اسرائيل2017-05-13 22:51:03
يصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول زياراته لإسرائيل، بعد نحو 10 أيام، وفي الأيام الماضية، بدأ وصول نحو 30 طائرة من طراز سي – 17 إلى إسرائيل، يحملون على متنهم مئات الأطنان من العتاد، والسيارات، والأشخاص الذين يضمنون نجاح الزيارة الرئاسية.
وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فإن الإعداد للزيارة يتم في إطار عملية لوجيستية تشمل إحضار نحو 56 مركبة إلى إسرائيل، من بينهم 14 سيارة ليموزين، وعلى رأسهم السيارة “الوحش” الرئاسية، كما ستجلب الطائرات الإسرائيلية 3 حافلات تحمل زجاج مدرع يتم تركيبه على النوافذ في الفندق الذي يقيم فيه ترامب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ترامب سينزل في الجناح الملكي بفندق الملك داوود في القدس، وسيتم إخلاء الفندق من كل النزلاء خلال فترة وجود ترامب، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتخذ إجراءات أمنية مشددة تتضمن فحص الأواني والأطعمة التي ستقدم للرئيس الضيف.
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن البعثة الأمريكية لإسرائيل تضم 900 شخص: أفراد متخصصون في الدعم اللوجيستي، أطباء، وحراسات، خبراء في الكمبيوتر، منسقين للزيارة، وأشخاص ذوي مناصب رفيعة في البيت الأبيض يرافقون الرئيس الأمريكي في زياراته خارج الولايات المتحدة، 20 شخصًا من أعضاء الخدمات السرية يرافقون الرئيس ومسئولين عن حمايته وأمنه.
وفي يوم الزيارة سوف تصل إسرائيل الطائرة “إير فورس 1” وهي الطائرة الرئاسية من طراز بوينج 747، التي تم تصنيعها خصيصاً لتلائم متطلبات مهام الرئيس الأمريكي الذي يمكنه أن يدير البلاد من على متنها، من خلال منظومة اتصالات مشفرة متقدمة للغاية، كما أن الطائرة مزودة بأنظمة مضادة للصواريخ، وأنظمة خاصة بالتشويش على الرادارات، والطائرة محمية أيضًا ضد أي هجمات إلكترونية، وتبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة للطائرة الرئاسية نحو 200 ألف دولار.
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