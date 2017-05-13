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خبير استراتيجي: السيسي وعد حفتر برفع حظر تسليح الجيش الليبي
الرئيس السيسي وخليفة حفتر

خبير استراتيجي: السيسي وعد حفتر برفع حظر تسليح الجيش الليبي

2017-05-13 22:27:50
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علق الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود زاهر، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، موضحًا أن هناك صعودًا في مستوى العلاقات والدعم المُقدَّم من الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة السابقة كانت الاتصالات بين الجانبين يرأسها رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي.
وأضاف “زاهر”، خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، مساء اليوم السبت، أن اللقاء الذي تم اليوم يشير إلى أن مستوى الاتصال ارتفع ليصل إلى رئيس الدولة المصرية، الرئيس السيسي، الذي وعد المشير حفتر ببذل الجهد اللازم لرفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، متابعًا أن الدولة المصرية منوط بها دعم ليبيا في جميع المجالات.
وأوضح أن السيسي وعد المشير حفتر بالعمل على رفع هذا الحظر، والمحافظة على لحمة الجيش الليبي، مؤكدا أن هذا الأمر يعتمد على قدرة الرئيس المصري لما لديه الآن من علاقات دولية في حل هذا الأمر.

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