كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية الأسباب الحقيقية لاستقالة الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث، والذي قالت أنه ذا صلة بوفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهو ما جعله يعيد تقييم أولوياته، حسب ما أكدته مصادر ملكية.

وأوضحت المصادر أن جميع ما قيل حول صحة الأمير بعد تنحيه ليس صحيحا، ولكن وفاة أصدقائه دفعته للانسحاب والراحة، خاصة بعدما بلغ 95 من عمره.

وأعلن الأمير فيليب عن تنحيه عن جميع مهامه الملكية الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 60 عاما في خدمة المملكة المتحدة، بعد وفاة صديقيه السير بريان ماكجراث والسكرتير الخاص السابق له، حسب المصدر الملكي.