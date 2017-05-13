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فيديو.. "عمانية" ترصد مكافأة لمن يدلها على معلمتها المصرية
معتز الدمرداش‎

فيديو.. "عمانية" ترصد مكافأة لمن يدلها على معلمتها المصرية

2017-05-13 22:23:15
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رصدت المواطنة العمانية «رنا بنت سعيد» مكافأة مالية كبيرة لمن يرشدها عن معلمتها المصرية، مشيرة إلي أنها تدعي «كاريمان محمود» وكانت تقيم فى عمان منذ فترة طويلة.

وأضافت «رنا»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدّمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية «المحور» أنها رصدت مكافأة 10 آلاف جنيه وإقامة فى فندق سيتي ستار، لمن يرشدها علي مكان معلمتها، موضحة أنها على تواصل دائم مع معلميها.

وأكدت «رنا»، أنها تبلغ من العمر 37 عامًا، مشيرة إلى أنها ستأتي إلى مصر فور تلقيها أي خبر عن معلمتها، التي بدأت في البحث عنها عام 1998، بعد رحيلها من عمان، على فترات متقطعة، لافتة إلى أنها نشرت إعلانًا عنها بالصحف.

وأشارت إلى أنها وجدت ردود فعل سخيفة، متابعة: «بيقولولي بتقلدي فيلم في شقة مصر الجديدة»، قائلة: «هفضل أدور عليها مهما فاتت السنين».

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