رافقت النجمة السورية كندة علوش، زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، خلال تكريمه في حفل «الموريكس دور» بدورته الـ17، والذي أقيم في «كازينو لبنان» ببيروت.

كندة وقعت في فخ الموضة بفستان أسود حمل توقيع المصمم اللبناني حسن إدريس، وهو نفس المصمم الذي سبق وتعاونت معه في فستان حفل زفافها الأول على عمرو يوسف، والذي لاقى انتقادات لاذعة من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فانز كندة لم ينتقدوا تصميم الفستان فقط، وإنما أكدوا أنه غير مناسب لقوام الفنانة القصير، حيث ضاعف قصرها، ولم يبرز جمالها.

على جانب آخر، حرصت كندة على تهنئة عمرو بصورة رومانسية خاصة جمعتهما من أجواء الحفل، نشرتها عبر أنستجرام، وكتبت معلقة عليها: «مبروك حبيبي، جائزة أحسن ممثل عربي».

يُذكر أن كندة علوش احتفلت بزفافها على عمرو يوسف يناير الماضي مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كتراكت بأسوان.

من ناحية أخرى، يُعرض لكندة علوش حالياً مسلسل جديد بعنوان «حجر جهنم» عبر شاشة mbc4، والذي تشارك في بطولته أمام شيرين رضا، إياد نصار، أروى جودة، وغيرهم.