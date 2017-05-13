نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جديدة لها، بعد استيقاظها من النوم مباشرة؛ حيث ظهرت خلالها بدون مكياج، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بملامحها الرقيقة وجمالها الطبيعي، وجاءت بعض التعليقات على الصورة كالتالي: “جمالك طبيعي.. ما شاء الله حلوة في كل أحوالك”.