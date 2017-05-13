 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 10:35 مساءً
روابط سريعة
مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في اشتباكات بالصومال
مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد

مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في اشتباكات بالصومال

2017-05-13 22:17:28

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ، اليوم السبت ، خلال اشتباكات مسلحة بين عشائر متناحرة بوسط الصومال.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ، أن الاشتباكات المسلحة أسفرت أيضا عن سقوط تسعة جرحى على الأقل، وذلك طبقا لما أعلنه حاكم إقليم “جلجدود” الصومالي، محمد علي.

وأشار راديو “صوت أمريكا” إلى أن الاشتباكات وقعت نتيجة الصراع بين العشائر على السيطرة على مناطق الرعي والأرض.

يشار إلى أن الصومال- التي تعيش على المساعدات الخارجية- تعاني في الوقت الراهن من جفاف حاد يدفع البلاد باستمرار إلى الوقوع في دائرة المجاعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3