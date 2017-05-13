لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ، اليوم السبت ، خلال اشتباكات مسلحة بين عشائر متناحرة بوسط الصومال.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ، أن الاشتباكات المسلحة أسفرت أيضا عن سقوط تسعة جرحى على الأقل، وذلك طبقا لما أعلنه حاكم إقليم “جلجدود” الصومالي، محمد علي.

وأشار راديو “صوت أمريكا” إلى أن الاشتباكات وقعت نتيجة الصراع بين العشائر على السيطرة على مناطق الرعي والأرض.

يشار إلى أن الصومال- التي تعيش على المساعدات الخارجية- تعاني في الوقت الراهن من جفاف حاد يدفع البلاد باستمرار إلى الوقوع في دائرة المجاعة.