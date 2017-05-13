الرئيس يستجيب لمبادرة "آخر النهار" فى حى الأسمرات2017-05-13 22:06:26
أطلق الإعلامى خيرى رمضان، مبادرة لبناء الإنسان فى حي “الأسمرات” وجميع مناطق الإسكان العشوائية فى مصر، وذلك بعد قيامه بعرض تقرير مصور من داخل الحي، بعد نقل سكان مناطق منشية ناصر والدويقة إليه.
وناشد “رمضان” خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”، رئاسة الجمهورية لإنشاء مكتبة ومرسم داخل هذا الحي والأحياء الجديدة التى تبنى لتعليم الأطفال الرسم والنحت على الجداريات، ليعبروا عن بيئتهم ولزيادة شعورهمهم بالإنتماء، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بدورها فى بناء مناطق إسكان جديدة لسكان العشوائيات لكن يجب أن نفعل دور المجتمع المدنى فى بناء هذا الفرد.
وتابع أن هذا البناء يبدأ من خلال التأثير فى الأطفال عن طريق بناء المكتبة، وقيام وزارة الثقافة بتقديم عروض مسرحية لهم، وكذلك إقامة ندوات توعية دينية من علماء الأزهر الشريف.
وتبرع “خيرى” خلال الحلقة كذلك بإمداد المكتبة منة شخصيًا بالكتب اللازمة. وفى استجابة سريعة للمبادرة التي أطلقها مقدم “آخر النهار”، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه تكليفات لمكتبه بمتابعة المبادرة والبدء فى إجراءات تنفيذها.
وفي نفس السياق، أشار المخرج عادل حسان مخرج مسرحية “قواعد العشق الأربعين” فى مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه على استعداد لتقديم أى عروض مسرحية فى مسرح الحي، لافتًا إلى أنه عضو فى المسرح القومى والبيت الفنى للمسرح، لكن له العديد من التجارب فى مسرح الشارع، كما عرض استضافة أى أسر من حى الأسمرات تريد حضور العرض، نظرًا لصعوبة نقل كافة ديكورات العرض إلى مسرح الأسمرات.
كذلك عرضت أكثر من دار نشر التبرع بالكتب لمكتبة الحي.
وتلقى برنامج “آخر النهار” مداخلات تليفونية من كلا من عميدة كلية الفنون الجميلة بحلوان الدكتورة صفية القباني، وكذلك كريستين ظريف صاحبة مبادرة “هانلونها”، عرضا فيها إقامة دورات لتعليم الرسم والنحت داخل الحى أو بداخل الجامعة مع رسم الجداريات داخل الحي.
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