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مشادة بين عبد الله رشدي ونجيب جبرائيل على الهواء
نجيب جبرائيل ـ رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان

مشادة بين عبد الله رشدي ونجيب جبرائيل على الهواء

2017-05-13 22:47:59
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نشبت مشادة على الهواء بين كل من نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الله رشدى، الباحث الأزهرى، حيث أبدى جبرائيل دهشته مما ردّده “رشدى” وترجمته خطاب الرئيس بتجديد الخطاب الدينى ويتهم المسيحيين بالكفرة، معتبرًا ما حدث مصيبة، حيث إن اتهام شركاء الوطن بالكفرة أمر لا يصدقه عقل.

من جانبه، نفى “رشدى” خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” الذى يُذاع على قناة “صدى البلد” ما ردّده “جبرائيل”، رافضًا أن يأوله “جبرائيل” أموراً لم يردّدها، ورفض جبرائيل الاستجابة لـ”رشدى” أو مقاطعته واتهمه قائلاً: «انت انسان تكفيرى» فردّ “رشدى” عليه قائلاً: «انت اللى تكفيرى ومتطاول» .

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