قالت هند، والدة الشاب محمد أحمد حسن المتوفى بالكويت، إن مطالبتها الكويتيين لتشييع جثمان ابنها كان من دافع طلب الدعم والمساندة، مشيرًا إلي أن نجلها طلب قبل وفاته دفنه بجوار والده الذي توفي في الكويت.

وشكرت خلال برنامج «90 دقيقة» ، المذاع على قناة «المحور»، تقديم معتز الدمرداش، دولة الكويت شعبًا وأميرًا، موضحة أن نجلها كان يعاني من كهرباء شديدة في المخ، وتوفي بسببها، حيث سقط في الحمام ودخل في غيبوبة أدت لوفاته.

ولفتت «هند» إلى أنها لن تغادر الكويت حبًا في كرم أهلها، والخير الموجود هناك.