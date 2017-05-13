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البرومو الرسمي لـ"الحصان الأسود" يحقق نصف مليون مشاهدة في 12 ساعة
الحصان الأسود

البرومو الرسمي لـ"الحصان الأسود" يحقق نصف مليون مشاهدة في 12 ساعة

2017-05-13 22:03:01

حقق برومو مسلسل “الحصان الأسود” فى أقل من 12 ساعة فقط، نصف مليون مشاهدة على صفحة النجم أحمد السقا، بطل العمل على “فيس بوك.

ومن ناحية أخرى، يواصل خالد موسى التصوير، في مجموعة من المناطق المتفرقة، حيث انتهى من تصوير 15 حلقة كاملة من العمل.

مسلسل “الحصان الأسود” يعد التعاون الثانى بين السقا ومخرجه أحمد خالد موسى بعد فيلم هروب اضطرارى، ويشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب السقا، أحمد بدير، صبرى فواز، محمد فراج، ياسمين صبرى، شيرى عادل، هبة عبد الغنى، محمود حجازى، ميرنا نور الدين، وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج صادق



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