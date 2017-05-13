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وفاة رئيس فنلندا الأسبق ماونو كويفستو عن عمر يناهز 93 عاما
رئيس فنلندا الأسبق عن عمر ناهز 93 عامًا

وفاة رئيس فنلندا الأسبق ماونو كويفستو عن عمر يناهز 93 عاما

2017-05-13 21:58:47

رحل الرئيس الفنلندى الأسبق ماونو كويفستو عن عمر يناهز 93 عاما، وذلك أثناء علاجه بإحدى مستشفيات هلسنكى.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية الليلة - أن كويفستو تولى منصب الرئاسة في فنلندا لفترتين بين عامي 1982 و 1994 وتمكن من إخراج بلاده من دائرة نفوذ الجار القوى - الاتحاد السوفيتى السابق - كما يحظى أيضا بشعبية جارفة بين المواطنين العاديين في فنلندا .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كويفستو احتفظ بعلاقات وثيقة مع الشرق والغرب معا واستضافت فنلندا في عهده قمة أمريكية / سوفيتية بين الرئيسين الأمريكي والسوفيتي جورج بوش وميخائيل جورباتشوف.

ولم تتوافر أية تقارير - حتى الان - عن أسباب وفاة كويفستو الذي عانى في أواخر حياته من مرض الزهايمر .

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