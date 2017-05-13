رحل الرئيس الفنلندى الأسبق ماونو كويفستو عن عمر يناهز 93 عاما، وذلك أثناء علاجه بإحدى مستشفيات هلسنكى.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية الليلة - أن كويفستو تولى منصب الرئاسة في فنلندا لفترتين بين عامي 1982 و 1994 وتمكن من إخراج بلاده من دائرة نفوذ الجار القوى - الاتحاد السوفيتى السابق - كما يحظى أيضا بشعبية جارفة بين المواطنين العاديين في فنلندا .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كويفستو احتفظ بعلاقات وثيقة مع الشرق والغرب معا واستضافت فنلندا في عهده قمة أمريكية / سوفيتية بين الرئيسين الأمريكي والسوفيتي جورج بوش وميخائيل جورباتشوف.

ولم تتوافر أية تقارير - حتى الان - عن أسباب وفاة كويفستو الذي عانى في أواخر حياته من مرض الزهايمر .