محافظ شمال سيناء: إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس في العريش وبئر العبد

قررت اللجنة العليا الدائمة بمحافظة شمال سيناء إطلاق أسماء 3 من شهداء الشرطة والمدنيين على بعض مدارس بالعريش وبئر العبد تكريما وتخليدا لهم.

وجاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم السبت، برئاسة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم المهندسة ليلى مرتجى، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية المهندس أحمد سالم، ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش محمود الكاشف، وأسر الشهداء، وممثلي بعض الأجهزة والجهات المعنية.

واستعرض المحافظ المدارس والشوارع وبعض المنشآت الأخرى المسماة بأسماء الشهداء والرموز، وموقف المدارس والشوارع الممكن إطلاق أسماء الشهداء عليها، وكذلك الطلبات الواردة من بعض الجهات لتكريم أسماء الشهداء، والطلبات المقدمة من أسر الشهداء ورغباتها في إطلاق أسمائهم على بعض المدارس والشوارع والمنشآت العامة.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى المسئولين بتعديل أسماء الشوارع والمدارس والمنشآت المختارة وإطلاق أسماء الشهداء عليها طبقا لقرارات اللجنة.

ويُذكر أن اللجنة وافقت في اجتماعات سابقة على إطلاق أسماء عدد من الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين على بعض المدارس والشوارع والميادين ومراكز الشباب وغيرها من المنشآت تكريما لهم.