شن محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 379 مليار جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع عجز الموازنة يرجع إلى زيادة فوائد الدين إلى 88 مليار جنيه للعام الحالي عن الماضي.

وقال “بدراوي”، في مداخلة هاتفية مع قناة الحياة”، إن الأخطر في زيادة الفوائد لأنها بسبب الديون والاقتراض وليست بسبب الاستثمارات، منوها إلى أن البرلمان حذر من الاقتراض بمعدلات كبيرة منعا لزيادة العجز والمتوقع وصوله إلى 400 مليار جنيه والذي يعيق حصول المواطن على متطلباته الأساسية.

وأضاف “بدراوي”، أن هذه المشكلة تسمى “الدائرة الجهنمية” بحيث يزيد العجز وكذلك معدل الاقتراض وخفض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة فيما يخص اعتماد الموازنة على الضرائب التي زادت عن العام الماضي 150 مليار جنيه، وكذلك عدم اتجاه الحكومة إلى زيادة الموارد بشكل حقيقي والاعتماد فقط على جيب المواطن لسد العجز.

وتابع: “المسار الاقتصادي يحتاج إلى تصحيح، وعدم اتجاه الحكومة لإصلاح الاقتصاد لجلب موارد جديدة يسبب مشاكل كثيرة، دا إحنا حتى اقترضنا في سنة ونصف لحكومة المهندس شريف إسماعيل ما اقترضناه خلال 60 سنة ماضية، والمشروعات أيضًا توقفت”، مؤكدًا أن منهج الحكومة في إعداد الموازنة وفي التعامل مع المالية العامة خطأ وخطر، ولا بد من الاهتمام بملفات الإصلاح الرئيسية.