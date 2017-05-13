هاجم الدكتور يوسف زيدان السبت، صلاح الدين الأيوبي للمرة الثانية، بعدما كان قد وصفه بأنه «أحقر شخصيات التاريخ»، كما هاجم عددا من الشخصيات بينهم «قطز وبيبرس».

وطالب «زيدان»، المصريين والعرب بشكل عام بـ«الاستفاقة من أوهامهم التي رسخت في اللاشعور الجمعي لديهم»، قائلاً في صفحته على موقع «فيس بوك»، السبت، إن «صورتكم أصبحت مزرية في العالمين».

واعتبر زيدان أن الذين جعلوا للأمة العربية والإسلامية مكانة بين الأمم المتحضرة، هم «العلماء، والشعراء، والفنانون، والصوفية، من أمثال البيروني، والرازي، وابن سينا، وابن رشد، وابن النفيس»، مضيفًا أن «هؤلاء هم أبطالكم الحقيقيون».

وجدد زيدان من هجومه على شخصيات تاريخية ووصفهم بـ«المزيفين والسفاحين الحقراء، الذين استباحوا الدماء من أجل السلطة»، حسب تعبيره.

وذكر أن الذين تنطبق عليهم الصفات التي قالها هم «عبدالرحمن الداخل، وأبوالعباس السفاح، والحجّاج بن يوسف، وقطز، وبيبرس، وصلاح الدين المملوك الكردي الذي ترك قومه يعانون من ظلم العباسيين، وخان الحاكمين اللذين أقسم لهما بالولاء: السلطان السُّني نور الدين، والخليفة الشيعي العاضد الفاطمي».

واختتم قوله: «افهموا الملعوب يا عرب وارحموا أنفسكم فيرحمكم الله ويحترمكم المعاصرون».