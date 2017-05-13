قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن فريقه واجه فريقًا مقاتلاً خلال مباراة زاناكو الزامبى التى أقيمت مساء اليوم السبت فى افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأكد البدرى فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، أن فريق زاناكو يملك عددًا من اللاعبين الشباب، مشددًا أن فريقه صادفه سوء توفيق كبير وهو ما أدى لخروج المباراة بهذه النتيجة.

وأضاف المدير الفنى للأهلى أن مشوار البطولة ما زال طويلاً، مؤكدًا أن فريقه سينافس على اللقب، مثنيًا على أداء حسام غالى وكريم نيدفيد سواء على المستوى الهجومى أو الدفاعى.

