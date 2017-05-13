 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 10:44 مساءً
روابط سريعة
البدري: زاناكو فريق محارب وسوء الحظ سبب التعادل
الاهلي ـ فريق الاهلي ـ حسام البدري‎

البدري: زاناكو فريق محارب وسوء الحظ سبب التعادل

2017-05-13 21:40:47
محيط

قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن فريقه واجه فريقًا مقاتلاً خلال مباراة زاناكو الزامبى التى أقيمت مساء اليوم السبت فى افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
وأكد البدرى فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء، أن فريق زاناكو يملك عددًا من اللاعبين الشباب، مشددًا أن فريقه صادفه سوء توفيق كبير وهو ما أدى لخروج المباراة بهذه النتيجة.
وأضاف المدير الفنى للأهلى أن مشوار البطولة ما زال طويلاً، مؤكدًا أن فريقه سينافس على اللقب، مثنيًا على أداء حسام غالى وكريم نيدفيد سواء على المستوى الهجومى أو الدفاعى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3