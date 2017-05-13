 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 10:40 مساءً
روابط سريعة
سيد معوض : الأهلى قادر على التعويض
سيد معوض

سيد معوض : الأهلى قادر على التعويض

2017-05-13 21:37:43
محيط - أحمد عبد الخالق

قال سيد معوض المدرب المساعد بالنادى الأهلي أن القلعة الحمراء قادرة على التعويض في المباريات المقبلة بعدما تعادل أمام زاناكو الزامبي في لقاء اليوم السبت بأولى جولات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد سيد معوض في تصريحات عقب المباراة أن الأهلي سيحارب في المرحلة المقبلة المتبقية في تلك البطولة للتأهل لدور الثمانية.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع ضيفه زاناكو الزامبي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية،  في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3