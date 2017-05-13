قال سيد معوض المدرب المساعد بالنادى الأهلي أن القلعة الحمراء قادرة على التعويض في المباريات المقبلة بعدما تعادل أمام زاناكو الزامبي في لقاء اليوم السبت بأولى جولات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد سيد معوض في تصريحات عقب المباراة أن الأهلي سيحارب في المرحلة المقبلة المتبقية في تلك البطولة للتأهل لدور الثمانية.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع ضيفه زاناكو الزامبي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.