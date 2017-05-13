نائب رئيس مجلس الدولة عن اختيار الدكروري: لسنا في خصومة مع الرئيس أو البرلمان

قال المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المستشار يحيى الدكروري هو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وهو اختيار الجمعية العمومية بالإجماع، رغم أنه صرح للمقربين منه أنه كان يريد أن يختار مجلس الدولة أقدم ثلاثة نواب لرئيس المجلس.

وأكد المستشار خفاجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي” أن هذا القرار ليس تحديا للرئيس “لسنا في خصومة مع الرئيس أو البرلمان”، لافتًا إلى أن المستشار يحيى الدكروري هو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.. وأبرز أحكامه بطلان اتفاقية تعيين الحدود.

وتابع: “كل ما في الأمر أن هذه هي إرادة الجميعة العمومية وعليهم أن يقدروها أو يحترموها، والمشرع لم يهيئ القضاة لهذا القانون على عدة مراحل، وكان مفاجأة ومباغتة لنا جميعا، واختياره مسألة تتعلق بشرف القاضي، كيف يأتي أحد أحدث يرأس أحد أقدم”.

وأضاف: “نحن نعتز بمكانة الرئيس الوطنية، ومدركين أنه يريد المصلحة العليا للبلاد، ولم يتدخل الرئيس في أمر يخص القضاء، وأكد أن موقفهم تمسك بالثوابت القضائية، وكان التصويت أغلبية مطلقة”.