الشرطة الفرنسية: أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر فى العالم تعرض للقرصنة

أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، أن موجة الهجمات المعلوماتية التى ضربت عشرات الدول أمس الجمعة، طالت أكثر من 75 ألف جهاز كمبيوتر فى العالم حتى الآن.

وقالت فاليرى مالدونادو مساعدة رئيس إدارة مكافحة جرائم المعلوماتية لوكالة فرانس برس: “إنها حصيلة لعدد أجهزة الكمبيوتر التى تعرضت للهجمات ولا تزال موقتة وسترتفع على الأرجح فى الأيام المقبلة”.

ومساء أمس الجمعة، طال هجوم معلوماتي كبير “بمستوى غير مسبوق” بحسب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، عشرات الدول.