"كريم" مصر: حق الدولة مضمون..ومباحثات تخضع شركات طلب السيارات لجهاز النقل الحضري2017-05-13 22:36:37
أكد رامى كاطو، رئيس عمليات كريم بمصر، نائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء، ان شركات طلب السيارات عبر الهاتف بصدد مباحثات لتقنين أوضاعها في مصر وذلك مع مجلس الوزراء ومجلس النواب،لافتا الى ان شركة كريم لطلب السيارات تعمل وفقا للقانون وحق الدولة مضمون لديها وخلال ٦ شهور ستتوصل لاتفاق وآليات للعمل من خلالها.
وقال مصدر مسئول في وزارة النقل المصرية أن جميع شركات طلب السيارات عبر الهاتف تخضع لجهاز النقل الحضري التابع لوزارة النقل، وهناك مباحثات مع تلك الشركات للعمل وفق أطر تنظيمية تحت مظلة الجهاز، وآليات تحفيز الاستثمار.
وتابع كاطو في تصريح خاص ل”محيط”: ان شركة كريم لديها نحو 150 ألف كابتن على مستوى الشرق الأوسط، ومنهم نحو 50 ألف كابتن فى السوق المحلى، وتسعى للوصول الى 200 ألف كابتن كما تقوم بنحو 120 ألف رحلة يومياً.
أوضح أن «كريم» تتوسع فى الشرق الأوسط بهدف الوصول إلى العالمية، وأن الشبكة تمتد من باكستان حتى المغرب، وتوسعت مؤخراً فى تركيا.
ووقعت «كريم» لحجز السيارات عبر التطبيقات الذكية مؤخرا اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية؛ لإطلاق حملة مشتركة للتوعية بالسلامة على الطريق، وسيتم خلال المرحلة الأولى نشر توصيات لدعم السلامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإعلانات الخارجية على الطرق.
ووفقاً للاتفاقية ستطلق «توتال» مجموعة من العروض المصممة لمستخدمى تطبيق كريم فى محطات توتال ومحلات بونجور.
أضاف أن «كريم» تسعى لطرح عدة أفكار متنوعة وجديدة وتختار التوقيت المناسب والسوق المناسب لإطلاق هذه الأفكار، ويمكن التوسع فى تقديم خدمات «كريم» ليشمل نقل الطرود والأشياء.
وعن المسئولية الاجتماعية لدى شركة كريم، اوضح كاطو : نشارك في الأعمال التطوعية مع مصر الخير كما تساهم في تدريب وتثقيف المجتمع والسائقين وكل “كابتن”باسلوب القيادة الآمنة واتباع تعليمات المرور، كما تساهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة وفق نظام الاقتصاد بالمشاركة، كأسلوب حديث لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع.
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